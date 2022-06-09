Джонсон анонсировал реформы в стране

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в ближайшее время представит новый план развития экономики Великобритании. Об этом в среду, 8 июня, пишет Reuters.
Как отметило издание, новый план призван «омолодить и ускорить развитие экономики Королевства».
Заявление премьера последовало за прогнозами снижения темпов роста экономики Великобритании со стороны Британской торговой палаты и Организации экономического сотрудничества и развития.
«В течение следующих нескольких недель правительство разработает реформы, чтобы помочь людям сократить расходы во всех сферах жизни, от продуктов питания и коммунальных услуг до ухода за детьми, транспорта и жилья», — сказал Джонсон во время визита в графство Ланкашир на севере Англии.
Он также отметил, что снижение стоимости основных энергоресурсов, а также уменьшение расходов на транспорт и жилье поможет британцам повысить свое благосостояние, а также увеличит темпы роста Великобритании.korrespondent.net