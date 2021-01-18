Джонсон анонсировал саммит G7 в очном формате

Великобритания проведет саммит Большой семерки (G7) с 11 до 13 июня. Он пройдет в курортном городке Карбис-Бэй на Атлантическом побережье полуострова Корнуолл. Об этом говорится в заявлении британского премьер-министра Бориса Джонсона, сообщает Reuters в воскресенье.

Он отметил, что главной темой саммита будет поиск путей выхода мировой экономики из кризиса, вызванного пандемией коронавируса COVID-19. Лидеры также поднимут тему всеобщего доступа населения к беспрепятственной торговле, преимуществам технологического прогресса и научных открытий.

«Коронавирус, несомненно, является самой разрушительной силой, которую мы видели на протяжении многих поколений, и величайшим испытанием современного мирового порядка, которое мы переживаем», – говорится в заявлении Джонсона.