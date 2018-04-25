Джонсон надеется начать ослабление карантина в Великобритании с 11 мая

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон надеется уже с 11 мая приступить к снятию ограничений, введенных в королевстве 23 марта в связи с пандемией заболевания, вызываемого новым коронавирусом.

Об этом глава правительства заявил, отвечая на вопросы депутатов в Палате общин британского парламента, сообщает ТАСС.

Ранее карантин в Соединенном Королевстве был продлен до 7 мая, и ожидалось, что именно в этот день британские власти ознакомят граждан страны с планом по постепенному ослаблению ограничений. Однако Джонсон заявил, что это будет сделано только 10 мая.

«Мы обнародуем все детали правительственного плана в воскресенье. Мы выбрали эту дату, так как хотим быть уверены, что научные данные подтверждают возможность снятия ограничений, однако новая информация еще будет поступать в течение следующих нескольких дней, — сказал глава кабмина. — Мы хотим начать осуществление некоторых из предусмотренных планом мер уже в понедельник, если у нас будет такая возможность».

Джонсон также пообещал, что к концу мая в стране будет проводиться по 200 тыс. анализов на заражение новым коронавирусом в сутки. К началу мая этот показатель удалось довести до 100 тыс. в сутки.