default image
Парламент Польши утвердил закон о выборах президента по почте

Подробнее...
default image
В Клайпедском хосписе от коронавируса выздоровели 12 пациентов, среди них 94 -летняя

Подробнее...
default image
Ж. Вайчюнас: Украина обещает не покупать электроэнергию с БелАЭС

Подробнее...
default image
В Германии активизируются правоэкстремисты

Подробнее...
default image
В ЕС хотят ввести запрет на путешествия для возрастных туристов

Подробнее...
default image
Джонсон надеется начать ослабление карантина в Великобритании с 11 мая

Подробнее...
default image
Сейм Литвы решил выделить в августе получателям пенсий и соцпособий по 200 евро

Подробнее...
default image
Times: британские власти с июля начнут сворачивать меры финансовой поддержки населения

Подробнее...
default image
В больницах Литвы от коронавируса лечатся 82 человека, а 12 из них – в реанимации

Подробнее...
default image
Суперкомпьютер помог вычислить препараты от коронавируса

Подробнее...
default image
На обнародование информации о коронавирусе кабмин выделит еще 1 млн евро

Подробнее...
default image
Премьер Испании выступает против быстрой отмены карантина в стране

Подробнее...
default image
Разведка США выясняет, откуда именно началось распространение нового коронавируса

Подробнее...
default image
Потерявшие доход во время карантина семьи смогут получить увеличенные пособия на детей

Подробнее...
default image
Норвегия может продлить контроль на границе на три месяца

Подробнее...
default image
Сенат Польши призвал правительство немедленно ввести в стране режим стихийного бедствия

Подробнее...
default image
Изменений в потоках выезжающих из страны пока не фиксируется - глава погранслужбы

Подробнее...
default image
В России предлагается снимать карантинные ограничения в три этапа

Подробнее...
default image
Подтвержденные случаи коронавируса: Литва – 1433, Латвия – 909, Эстония – 1720

Подробнее...
default image
Европа готовит план выздоровления

Подробнее...
default image
Пенсии в следующем году вырастут на 7-8%, говорит премьер С.Сквярнялис

Подробнее...
default image
Эстонский министр: проект Rail Balticа не будет продолжен

Подробнее...
default image
Более чем у 90 тыс. медиков в мире диагностирован COVID-19

Подробнее...
default image
Президенты стран Балтии осуждают "достойные сожаления" попытки РФ подтасовать историю

Подробнее...
default image
За сутки в Литве установлено пять новых случаев коронавируса, общее число – 1433

Подробнее...
default image
Турция может возобновить международное авиасообщение с 12 июня

Подробнее...
default image
На Белорусскую АЭС доставлено ядерное топливо

Подробнее...
default image
Кабмин Литвы выделяет туризму, малым предприятиям и сельскому хозяйству 200 млн евро

Подробнее...
default image
Правительство Чехии не будет продлевать чрезвычайное положение

Подробнее...
default image
М. Залаторюс: уже предоставлены каникулы для кредитов на сумму 1 млрд евро

Подробнее...
default image
В Ирландии ношение масок будет рекомендовано, а одноразовых перчаток – нет

Подробнее...
default image
В сейме Литвы – новый проект об историческом ревизионизме России

Подробнее...
default image
Еврокомиссия: ЕС вступил в глубочайшую рецессию в своей истории

Подробнее...
default image
В стратегии контроля над COVID-19 – целевое тестирование, производство защитных средств

Подробнее...
default image
С.Сквярнялис: для свободы передвижения нужно создать мобильное приложение в ЕС

Подробнее...
default image
ВОЗ призывает повторно исследовать пациентов, у которых наблюдались симптомы COVID-19 до начала пандемии

Подробнее...
default image
Президент Латвии: в вопросе безопасности БелАЭС нет компромиссов, но меры обсуждаются

Подробнее...
default image
Г.Науседа: мы требуем от Беларуси реализации требований безопасности до открытия АЭС

Подробнее...
default image
Литва направила Беларуси ноту, призвав остановить запуск БелАЭС

Подробнее...
default image
В Эстонии начали смягчать карантин

Подробнее...
TOP,Сегодня в мире

Джонсон надеется начать ослабление карантина в Великобритании с 11 мая

Photo by Chatham House, London on Foter.com / CC BY

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон надеется уже с 11 мая приступить к снятию ограничений, введенных в королевстве 23 марта в связи с пандемией заболевания, вызываемого новым коронавирусом.

Об этом глава правительства заявил, отвечая на вопросы депутатов в Палате общин британского парламента, сообщает ТАСС.

Ранее карантин в Соединенном Королевстве был продлен до 7 мая, и ожидалось, что именно в этот день британские власти ознакомят граждан страны с планом по постепенному ослаблению ограничений. Однако Джонсон заявил, что это будет сделано только 10 мая.

«Мы обнародуем все детали правительственного плана в воскресенье. Мы выбрали эту дату, так как хотим быть уверены, что научные данные подтверждают возможность снятия ограничений, однако новая информация еще будет поступать в течение следующих нескольких дней, — сказал глава кабмина. — Мы хотим начать осуществление некоторых из предусмотренных планом мер уже в понедельник, если у нас будет такая возможность».

Джонсон также пообещал, что к концу мая в стране будет проводиться по 200 тыс. анализов на заражение новым коронавирусом в сутки. К началу мая этот показатель удалось довести до 100 тыс. в сутки.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.