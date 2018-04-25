Джонсон назвал пандемию «катастрофой» для Великобритании

Коронавирусный кризис стал катастрофой для Великобритании. Об этом заявил премьер-министр страны Борис Джонсон, передает Reuters.

«Это было катастрофой. Давайте не будем преуменьшать наши слова, я имею в виду, что это был абсолютный кошмар для страны, и страна пережила глубокий шок», — заявил Джонсон в интервью Times Radio.

Премьер заверил, что правительство расследует, «что пошло не так и когда».

«Я вполне это понимаю и мы это сделаем», — подчеркнул Джонсон, добавив, что сейчас не подходящий момент для проведения расследования.

По словам Джонсона, настало время для «рузвельтовского подхода» для Великобритании. Премьер-министр имеет в виду программу бывшего президента США в 1930-х годах. Он пообещал инвестиции в инфраструктуру и образование и технологии, чтобы восстановить экономику.

Вопреки мрачным экономическим перспективам, Джонсон считает ошибкой возврат к строгой политике экономии предыдущих консервативных правительств, которые с 2010 года сокращали расходы в попытке снизить госдолг.

Напомним, что ранее Джонсон заявил о «наибольшем прорыве» в лечении COVID-19. Британские ученые выяснили, что препарат дексаметазон эффективен в лечении больных коронавирусом.

Также сообщалось, что в Британии ученые начали тестировать на людях вакцину от COVID-19. Для первого этапа тестирования были отобраны 300 здоровых волонтеров в возрасте от 18 до 70 лет. Если испытание даст положительный результат, число добровольцев увеличат еще на 6 тысяч.