Джонсон назвал позитивными переговоры с главой Еврокомиссии по Brexit

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал позитивными свои переговоры с новым главой Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен.

Об этом говорится в коммюнике, распространенном канцелярией главы британского правительства, сообщает ТАСС.

«Премьер-министр сегодня провел позитивную встречу на Даунинг-стрит с председателем Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен. Касательно Brexit премьер-министр подчеркнул, что его первоочередная задача — воплотить в жизнь соглашение о выходе из ЕС до 31 января. Они обсудили прогресс в деле ратификации [«бракоразводной» сделки] парламентами Великобритании и Европарламентом. Он [Джонсон] сказал, что хочет новых позитивных партнерских отношений между Великобританией и ЕС, основанных на дружественном сотрудничестве, нашей совместной истории, интересах и ценностях», — отмечается в сообщении.

При этом британский премьер «ясно заявил, что не намерен продлевать переходный период после 31 декабря 2020 года», — подчеркнули на Даунинг-стрит, добавив, что Джонсон намерен начать переговоры с ЕС о новом торговом соглашении сразу после Brexit, намеченного на 31 января.