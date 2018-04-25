Джонсон определился с планами в случае победы на выборах

В случае победы Консервативной партии на выборах ее лидер премьер-министр Великобритании Борис Джонсон проведет до Рождества очередные дебаты и голосование по Brexit, сообщает Reuters.

«Моим ранним рождественским подарком стране станет возвращение законопроекта по Brexit в парламент до праздничных каникул», – заявил британский премьер.

Джонсон обнародовал манифест Консервативной партии, содержащий в себе обещания по «заморозке» налога на прибыль, НДС, сборов на национальное страхование и по созданию рабочих мест.

Напомним, в конце октября Джонсон потребовал провести внеочередные выборы в парламент в обмен на отсрочку по Brexit, предложив проголосовать 12 декабря. Его решение поддержали лейбористы. При победе консерваторов на выборах Великобритания подпишет соглашение по Brexit, а Лейбористская партия в случае выигрыша обещает провести новый референдум.