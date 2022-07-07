Борис Джонсон уходит в отставку

Каждый пятый опрошенный (21%) считает, что глава правительства уйдет в отставку, по сравнению с 7% в начале июня. Две трети (68%) ожидают, что он попытается остаться на посту.

Отмечается, что предыдущий максимум недоверия премьеру составил 63% в январе, когда разгорелся скандал из-за вечеринок на Даунинг-стрит во время пандемии.

Массовый исход

В Великобритании 53 члена правительства, состоявшего из 120 человек, по состоянию на четверг ушли в отставку на фоне кризиса, сообщает канал Sky News.

В четверг британское правительство покинули еще семь человек — в том числе министр по делам Северной Ирландии Брэндон Льюис и некогда сторонник премьер-министра Бориса Джонсона, министр технологий Крис Филип. Таким образом, почти половина правительства, которое состоит из 120 человек, ушло в отставку, в том числе глава Минфина Риши Сунак и глава Минздрава Саджид Джавид.

«Мне очень жаль, что дошло до такого, но премьер-министр должен уйти в отставку, учитывая то, что общественное и парламентское доверие явно ушло», — написал Филип в письме к Джонсону, которое он опубликовал у себя в социальных сетях.

При этом Sky News отмечает, что члены парламента отказываются занимать места ушедших министров, и, возможно, Джонсону не хватит людей, чтобы собрать новое правительство.

Еще вчера Джонсон заявил, что не собирается подавать в отставку. На слова лидера Лейбористкой партии Кира Стармера о том, что во время кризиса страна заслуживает лучшего руководства, премьер-министр ответил, что именно в кризисное время «правительство продолжит свою работу, а не уйдет в отставку».

Скандал в британском правительстве

Волну отставок спровоцировал скандал вокруг бывшего заместителя парламентского партийного организатора Криса Пинчера. Его обвинили в сексуальных домогательствах в отношении двух мужчин на прошлой неделе, после чего он ушел в отставку. Позже выяснилось, что это не первый раз, когда Пинчера обвиняли в таких вещах, и в 2019 году в его отношении проводилось расследование, однако, несмотря на это, Джонсон назначил его на должность в феврале 2022 года.

Изначально на Даунинг-стрит отрицали, что премьер-министр знал что-либо об обвинениях в отношении Пинчера в 2019 году, однако во вторник стало известно, что Джонсон был осведомлен о поведении политика, но все равно назначил его на пост. Позже британский премьер извинился за назначение Пинчера, заявив, что в правительстве нет места тем, кто злоупотребляет своей властью.