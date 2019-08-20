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Джонсон попросил ЕС пересмотреть договор о Brexit

Фото @twitter.com

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предлагает Евросоюзу изменить условия соглашения о выходе страны из ЕС. Об этом говорится в его письме председателю Европейского совета Дональду Туску, обнародованном накануне.

Джонсон обратился с предложением пересмотреть положения ранее согласованного между ЕС и Британие соглашения о Brexit в той его части, которая касается границы между Ирландией и Северной Ирландией. Он называет временное решение, которое должно предотвратить установление жесткой границы между членом ЕС Ирландией и британской Северной Ирландией после Brexit(«бэкстоп»), «антидемократическим» и заявляет, что оно «несовместимо с суверенитетом Соединенного Королевства как государства».

По словам Джонсона, «бэкстоп» заставит Великобританию продолжать придерживаться правил европейского таможенного союза. А это, в свою очередь, по мнению главы британского правительства, несовместимо с желанием Великобритании выстроить стабильные долгосрочные отношения с ЕС.

«Несмотря на то, что для нас продолжат действовать мировые стандарты, применяемые к первоклассным продуктам и условиям труда, законы и правила их применения у нас, возможно, будут отличаться от принятых в ЕС, – подчеркнул Джонсон. – Именно это и объясняет наше желание покинуть ЕС, и наша возможность осуществить это намерение является центральной для всей нашей будущей демократии».

Вместо «бэкстопа» Джонсон предлагает юридически обязать Великобританию и ЕС отказаться от пограничного контроля на границе между Ирландией и Северной Ирландией. До конца переходного периода будут приняты альтернативные соглашения, которые станут в перспективе частью будущего торгового соглашения между Евросоюзом и Британией и сделают «бэкстоп» излишним, считает Джонсон.

Накануне стало известно, что в начале следующей недели Борис Джонсон проведет переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Он обсудит выход Великобритании из ЕС с главными лидерами Европы.

Ранее Джонсон заявил, что подготовка к Brexit без всякого соглашения – приоритетдля него и всех госслужащих Британии.

korrespondent.net

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