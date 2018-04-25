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Джонсон попросит ЕС об отсрочке Brexit, если не согласует сделку

Фото из открытых источников

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отправит письмо в Евросоюз с просьбой об отсрочке Brexit, если до 19 октября не будет заключено соглашение о выходе с Брюсселем. Об этом сообщает BBC со ссылкой на правительственные документы, представленные в шотландский суд в.

Документы представил в Сессионном суде Шотландии борец с Brexit, королевский адвокат Джо Моэм, обратившийся туда, чтобы не допустить выхода Великобритании из ЕС без сделки.

Содержащиеся в документах утверждения противоречат публичным высказываниям Джонсона, который неоднократно в резкой форме отказывался от продления сроков Brexit.

Моэм опубликовал в Twitter отрывок текста, в котором, по его словам, утверждается, что Джонсон согласен просить Брюссель о продлении сроков выхода из ЕС. «Премьер-министр соглашается…, что если условия оговоренные в разделах 1 и 2 не будут удовлетворены (если не удастся договориться по Brexit – ред.), он отправит письмо (с просьбой об отсрочке – ред.)… не позднее 19 октября 2019 года», – говорится в документе.

Он не указал, как документ попал в его распоряжение, и кто является его автором.

В пятницу заседание проводит Сессионный суд Шотландии, который должен решить, можно ли заставить Джонсона отложить Brexit и наказать его за несоблюдение этого требования.

Сессионный суд – высшая судебная инстанция по гражданским делам в Шотландии. В суд обратились бизнесмен Дэйл Винс, достаточно видный противник Brexit – королевский адвокат Джо Моэм, а также член парламента от Шотландской национальной партии Джоанна Черри.

В пятницу суд слушает мнение истцов о том, какие меры можно применить к Джонсону, если он решит все же выйти из ЕС без сделки с Брюсселем. В частности, они предлагают наложить на Джонсона штраф или отправить его в тюрьму. Решение суд примет в понедельник.

Как известно, выход Великобритании из ЕС намечен на 31 октября 2019 года. Британский парламент принял закон, согласно которому премьер-министр страны Борис Джонсон, если к 19 октября не удастся согласовать соглашения о Brexit c ЕС, должен будет попросить у Брюсселя трехмесячную отсрочку. Однако премьер ранее предупреждал, что скорее «умрет в сточной канаве», чем будет просить о подобных вещах ЕС.

korrespondent.net
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