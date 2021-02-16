Джонсон предложил создать глобальный договор о пандемии

Премьер-министр Британии Борис Джонсон предложил мировому сообществу заключить договор о пандемии. По его словам, такой договор должен обеспечить надлежащую прозрачность после завершения пандемии COVID-19. Об этом сообщает агентство Reuters.
На вопрос агентства о том, кого он считает ответственным за отсутствие прозрачности в вопросе происхождения пандемии COVID-19, Джонсон сказал: «Я думаю, что довольно очевидно, что большая часть доказательств указывает на то, что болезнь возникла в Ухане».
«Поэтому нам всем нужно как можно больше узнать о том, как это могло произойти. Я думаю, нам нужно как можно больше данных», — сказал он.
«Мы хотим общего соглашения о прозрачности. Я думаю, что одна из привлекательных идей, которые мы увидели в последние несколько месяцев, — это предложение о глобальном договоре о пандемиях».
Инициативу Джонсона уже поддержали в Совете Европы.
«Я приветствую поддержку Джонсона в совместной работе над договором о пандемии с целью повышения глобальной готовности, устойчивости и восстановления», — написал в Twitter президент Евросовета Шарль Мишель.
Как сообщалось, в Британии с населением свыше 66 миллионов человек количество инфицированных коронавирусом превысило четыре миллиона, из которых 2,1 миллиона уже выздоровели и свыше 116 тысяч скончались от осложнений болезни.korrespondent.net