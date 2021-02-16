Джонсон предложил создать глобальный договор о пандемии

Премьер-министр Британии Борис Джонсон предложил мировому сообществу заключить договор о пандемии. По его словам, такой договор должен обеспечить надлежащую прозрачность после завершения пандемии COVID-19. Об этом сообщает агентство Reuters.

На вопрос агентства о том, кого он считает ответственным за отсутствие прозрачности в вопросе происхождения пандемии COVID-19, Джонсон сказал: «Я думаю, что довольно очевидно, что большая часть доказательств указывает на то, что болезнь возникла в Ухане».