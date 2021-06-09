Джонсон предложит лидерам G7 новый план борьбы с изменением климата-СМИ

Наиболее важным предложением в рамках этой глобальной «зеленой инициативы», как указывает газета, может стать создание банка с многомиллиардным капиталом с целью напрямую финансировать проекты по сокращению выбросов углерода в беднейших регионах мира. Помимо предоставления средств, подобный институт помог бы давать гарантии под частные инвестиции.

В стремлении добиться участия прежде всего таких стран, как Индия, Китай и Бразилия, в процессе достижения нулевого показателя выбросов парниковых газов «Запад должен предложить значимый пакет поддержки, который включает крупные средства», отметил источник издания. «Перераспределения существующей помощи в целях развития» недостаточно, добавил он.

Пока неясно, насколько масштабной будет эта инициатива, и не исключено, что подробности финансирования могут быть обнародованы позже. Однако в Корнуолле «важно добиться» общей поддержки проекта, а подробности можно раскрыть позже, в преддверии намеченной на ноябрь в Глазго 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-26) с участием мировых лидеров, отмечает газета.

Как заявил ранее Джонсон, COP-26 должна привести к реальным сдвигам в борьбе с проблемой глобального потепления и не сводиться к пустым обещаниям.