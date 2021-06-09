Джонсон предложит лидерам G7 новый план борьбы с изменением климата-СМИ

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен убедить лидеров Группы семи (G7) на саммите в Корнуолле (11-13 июня) поддержать новый план по борьбе с изменением климата, чтобы помочь развивающимся странам декарбонизировать экономику и ограничить глобальное потепление. Об этом сообщает во вторник газета The Times, передает ТАСС.
Речь идет, в частности, о поддержке крупномасштабных проектов в области возобновляемых источников энергии в Африке и некоторых регионах Азии. Предложения, в разработке которых, по данным издания, принимают участие МИД, министерство по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии и Минфин, основан на принципах американского плана Маршалла по оказанию помощи Европе после Второй мировой войны. Они учитывают и выдвинутую Китаем инициативу «Один пояс — один путь», в соответствии с которой с 2013 года китайские стратегические инвестиции в инфраструктуру получили почти 70 стран.
Наиболее важным предложением в рамках этой глобальной «зеленой инициативы», как указывает газета, может стать создание банка с многомиллиардным капиталом с целью напрямую финансировать проекты по сокращению выбросов углерода в беднейших регионах мира. Помимо предоставления средств, подобный институт помог бы давать гарантии под частные инвестиции.
В стремлении добиться участия прежде всего таких стран, как Индия, Китай и Бразилия, в процессе достижения нулевого показателя выбросов парниковых газов «Запад должен предложить значимый пакет поддержки, который включает крупные средства», отметил источник издания. «Перераспределения существующей помощи в целях развития» недостаточно, добавил он.
Пока неясно, насколько масштабной будет эта инициатива, и не исключено, что подробности финансирования могут быть обнародованы позже. Однако в Корнуолле «важно добиться» общей поддержки проекта, а подробности можно раскрыть позже, в преддверии намеченной на ноябрь в Глазго 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-26) с участием мировых лидеров, отмечает газета.
Как заявил ранее Джонсон, COP-26 должна привести к реальным сдвигам в борьбе с проблемой глобального потепления и не сводиться к пустым обещаниям.