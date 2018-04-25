default image
Саммит по климату: 77 стран обязались к 2050 году прекратить выбросы парниковых газов

Подробнее...
default image
Для восстановления демографии Литве в течение 30 лет нужно примерно 300 тыс. иммигрантов

Подробнее...
default image
Комиссия по радио и телевидению блокирует доступ к 9 каналам интернет-телевидения

Подробнее...
default image
Г.Науседа согласен с Д.Трампом в том, что будущее принадлежит патриотам

Подробнее...
default image
Процедура импичмента Трампа началась в США

Подробнее...
default image
Джонсон преждевременно покинул Генассамблею ООН

Подробнее...
default image
В. Пранцкетис: нужно снизить заградительный барьер голосов на выборах в сейм

Подробнее...
default image
Треть белорусов рассчитывают, что на пенсии им будут помогать деньгами дети

Подробнее...
default image
Г.Науседа: государство должно быть готово к эре технологических перемен

Подробнее...
default image
Немецкие преступники запасаются дипломатическими паспортами

Подробнее...
default image
В Литву на полгода прибывает полтысячи военных США

Подробнее...
default image
Во Франции начался суд по делу о смертельно опасном препарате от диабета

Подробнее...
default image
Президент выступит на сессии Генеральной Ассамблеи ООН

Подробнее...
default image
Победителем конкурса концепции Национального концертного зала стал проект испанцев

Подробнее...
default image
Зеленский ожидает "мощную" встречу с Трампом

Подробнее...
default image
Новый закон вынудит русскоговорящих студентов из Латвии учиться в Эстонии

Подробнее...
default image
Изъято около 300 тыс. упаковок лекарств с ранитидином

Подробнее...
default image
Правительство Литвы отказывается от идеи голосования по интернету

Подробнее...
default image
"Дом семьи Авраама": в Абу Даби будет возведена синагога

Подробнее...
default image
Власти Рима подняли цены на посещение Колизея

Подробнее...
TOP,Сегодня в мире

Джонсон преждевременно покинул Генассамблею ООН

Photo by UK in Japan- FCO on Foter.com / CC BY

Британский премьер-министр Борис Джонсон вынужденно сократил визит в Нью-Йорк, где принимал участие в Генеральной Ассамблее ООН, и возвращается в Лондон, после того, как Верховный суд Соединенного Королевства принял решение о незаконности его решения о приостановке деятельности парламента. Об этом в среду, 25 сентября, сообщает Sky News.

По данным британского телеканала, перед тем как отбыть из Нью-Йорка Джонсон, в адрес которого уже звучат призывы подать в отставку, позвонил королеве Елизавете II, однако неизвестно, принес ли он ей извинения в связи со сложившейся ситуацией.

«Мы никогда ни при каких обстоятельствах не обсуждаем содержания бесед между премьер-министром и ее величеством», — цитирует Sky News слова высокопоставленного представителя британского правительства.

Напомним, накануне Верховный суд Великобритании вынес решение по приостановке работы парламента страны, признав решение премьер-министра Бориса Джонсона незаконным. 

Как сообщалось, 28 августа Джонсон объявил о приостановке работы парламента до 14 октября. При этом премьер отверг утверждение, что отсрочка заседаний Палаты общин призвана помешать депутатам заблокировать выход страны из Евросоюза без соглашения об условиях Brexit.

korrespondent.net

Оставьте свой комментарий

avatar
600
Click to listen highlighted text!