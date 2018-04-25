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Джонсон сделает последнее предложение ЕС по Brexit

Фото pixabay.com

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в среду, 2 октября, обнародует свое последнее предложение для Европейского Союза относительно Brexit и даст понять, что, если Брюссель не согласится с этим предложением, Британия не будет вести дальнейшие переговоры и выйдет 31 октября, сообщает Reuters.

В своей заключительной речи на ежегодной конференции Консервативной партии Джонсон будет придерживаться своей жесткой позиции в отношении Brexit, предлагая сторонникам партии первые подробности того, что он назвал своим «справедливым и разумным компромиссом».

Джонсон, который говорит, что Британия покинет блок 31 октября, несмотря ни на что, скажет конференции, что отправит свое предложение в Брюссель, пытаясь заключить сделку, чтобы сгладить выход страны и избежать потенциально разрушительного выхода без соглашения.

«Друзья мои, я боюсь, что через три с половиной года люди начинают чувствовать, что их принимают за дураков. Они начинают подозревать, что в этой стране есть силы, которые просто не хотят, чтобы Brexit вообще был реализован», — говорится в выдержках текста выступления Джонсона, опубликованных его офисом.

«Давайте сделаем Brexit 31 октября, чтобы в 2020 году наша страна могла двигаться дальше», — отмети он.

Предложение предполагает замену так называемого backstop – механизма для предотвращения возвращения жесткой границы на острове Ирландия — который стал самым большим препятствием для достижения соглашения с Брюсселем.

 «Правительство либо собирается вести переговоры о новой сделке, либо не будет заключать никаких сделок», — заявил глава британского правительства, подчеркнув, что не намерен работать с остсрочкой соглашения.

Ранее Европарламент одобрил отсрочку Brexit и предупредил, что ответственность за жесткий Brexit полностью ляжет на плечи британского правительства.

Как известно, в Британии вступил в силу принятый парламентом закон, по которому правительство обязано попросить Евросоюз о новой отсрочке Brexit, если до 19 октября Лондон и Брюссель не договорятся о новом соглашении о выходе.

Британские СМИ сообщили, что Джонсон намерен проигнорировать новый закон и готов бороться за это в судах.

korrespondent.net
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