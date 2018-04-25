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Джонсон согласился на предложенную ЕС отсрочку Brexit

Photo by BackBoris2012 on Foter.com / CC BY-ND

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон согласился на предложение Евросоюза отсрочить Brexit до 31 января. Об этом говорится в распространенном премьерской канцелярией тексте письма, направленного Джонсоном главе Евросовета Дональду Туску, сообщает ТАСС.

«Как вам известно, в соответствии с законом о выходе Соединенного Королевства из ЕС от 2019 года (так называемым законом Бенна — прим. ТАСС), который был навязан правительству против его воли, у меня нет другого выбора, кроме как подтвердить формальное согласие Соединенного Королевства на эту отсрочку», — написал Джонсон. При этом он добавил, что отсрочка лишь «наносит ущерб британской демократии и отношениям Лондона с ЕС».

«Я бы безусловно предпочел, чтобы парламент Соединенного Королевства быстро ратифицировал заключенную нами сделку. Опасаюсь, что парламент, к сожалению, никогда на это не пойдет, пока у него будет возможность просить о новых отсрочках. Именно поэтому я добиваюсь проведения всеобщих выборов в декабре, чтобы обеспечить избрание нового состава парламента, который сможет разрешить вставший перед нами вопрос в соответствии с конституционными нормами», — говорится в письме.

Признавая, что ему будет нелегко добиться проведения досрочных выборов, Джонсон просит руководство стран Евросоюза «ясно заявить о том», что новые отсрочки Brexit будут невозможны. Он также выразил надежду на то, что ситуацию вокруг Brexit скоро удастся вывести из тупика и Лондон с Брюсселем смогут приступить к переговорам по заключению соглашения о свободной торговле.

В понедельник вечером Джонсон, возглавляющий консервативное правительство меньшинства, намерен поставить на голосование в Палате общин вопрос о проведении досрочных парламентских выборов. По мнению премьера, при сохранении текущего состава Палаты общин оппозиция продолжит блокировать любые попытки британского правительства осуществить Brexit и будет требовать все новых и новых отсрочек.

Однако без поддержки оппозиционной Лейбористской партии, которая заявила, что не будет участвовать в голосовании, Джонсону не удастся набрать необходимые ему голоса парламентариев.

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