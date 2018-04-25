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Джонсон уйдет, только если его уволит королева

Photo by UK in Japan- FCO on Foter.com / CC BY

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отказывается уходить в отставку пока его не уволит королева Елизавета II. Об этом сообщает издание The Sunday Times.

По данным собеседников издания, британский премьер не уйдет в отставку, если Евросоюз отклонит его условия по Brexit или если парламент выразит ему вотум недоверия. Также Джонсон не уйдет с должности даже если будет доказано, что он нарушил закон.

«Пока полиция не появится у дверей Даунинг-стрит, 10 (резиденция британского премьера — ред.) с ордером на арест премьер-министра, он не уйдет (с поста — ред.)», — заявил один из представителей тори.

Кроме того, источники сообщили, что британские депутаты обсуждали возможность назначения на должность премьер-министра спикера Палаты общин Джона Беркоу. Однако депутаты усомнились, что Беркоу сможет заручиться поддержкой большинства.

Напомним, что ранее Борис Джонсон пошел на компромисс по Brexit. Джонсон заявил, что не будет проводить проверки на границе между Республикой Ирландия и Северной Ирландией. Он подчеркнул, что это компромисс со стороны Великобритании.

Позже в Еврокомиссии «компромисс» Джонсона по Brexit назвали «спорным». Юнкер отметил положительные сдвиги в предложениях Джонсона, но в них все же есть «спорные моменты» относительно бэкстопа и границы между Ирландией и Северной Ирландией.

korrespondent.net
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