Джонсон хочет увеличить британские тюрьмы

Британский премьер-министр Борис Джонсон планирует увеличить финансирование тюрем и создать в них 10 тысяч новых мест, сообщает DW.
Борис Джонсон хочет ужесточить наказания для преступников, совершивших тяжелые деяния на сексуальной почве или с применением насилия. По словам Джонсона, министр финансов Саджид Джавид готов выделить до 2,66 миллиарда евро на создание дополнительных мест в британских пенитенциарных учреждениях в рамках борьбы с преступностью в Великобритании.
Напомним, что королева Великобритании Елизавета II 24 июля назначила Бориса Джонсона премьер-министром страны. Также королева поручила ему сформировать правительство.korrespondent.net
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