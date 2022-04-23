Джонсон заявил, что намерен участвовать в следующих парламентских выборах

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Премьер Великобритании Борис Джонсон считает, что несмотря на крупный скандал удержится на посту премьера и потому сможет участвовать в следующих парламентских выборах в качестве лидера Консервативной партии, сообщает Sky News.

«Борис Джонсон заявил, что намерен участвовать в следующих всеобщих выборах в качестве лидера Консервативной партии», — говорится в сообщении.

«Лучшее, что можно сделать для народа, для парламента, — это сосредоточиться на той работе, выполнения которой от нас ждут избиратели», — приводит его слова телеканал.

Выборы в британский парламент запланированы на 2024 год.

Кроме того, как сообщает Sky News, в среду вечером правительство призвало отложить ключевое голосование в Палате общин по вопросу о проведении парламентского расследования в отношении Джонсона и его заявлений по вопросу вызвавших политический скандал вечеринок. В правительстве предлагают не проводить такое голосование до завершения полицейского расследования и публикации отчета.

«Это позволит депутатам иметь в своем распоряжении все факты при принятии решения», — пояснили в правительстве.

Ранее сообщалось, что в Палате общин в четверг собираются провести голосование по вопросу о проведении расследования в отношении Джонсона. Спикер Палаты общин сэр Линдси Хойл одобрил запрос депутатов из оппозиции на проведение голосования, сам премьер-министр в это время будет находиться в Индии.

Если парламент решит начать расследование по данной теме, это может грозить Джонсону серьезными проблемами. Газета The Guardian отмечала, что одобренный лично Джонсоном кодекс поведения членов правительства предусматривает уход в отставку в случае предоставления ложной информации парламенту.

Скандал вокруг Джонсона разгорелся, когда выяснилось, что в 2020-2021 годах на Даунинг-стрит прошло несколько вечеринок в период строгого локдауна в Лондоне. В частности, 16 апреля 2021 года британские госслужащие собрались на двух отдельных мероприятиях, посвященных завершению работы в администрации бывшего директора по коммуникациям премьера Джеймса Слэка и одного из личных фотографов Джонсона.

Кроме того, СМИ стало известно, что в мае 2020 года, несмотря на локдаун, в правительственной резиденции была организована еще одна вечеринка. Премьер попросил прощения в парламенте за участие в ней, заявив, что не разобрался в ситуации и поначалу полагал, что это «рабочее мероприятие».

История с вечеринками вызвала большой резонанс в Великобритании, она, по мнению СМИ, поставила под сомнение политическое будущее Джонсона.