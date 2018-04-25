Джонсон заявил, что сделка с ЕC почти достигнута

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на закрытой встрече с депутатами Консервативной партии объявил о том, что сделка с Евросоюзом об условиях Brexit почти достигнута. Об этом агентству Reuters сообщили участвовавшие во встрече законодатели, пожелавшие сохранить анонимность.передает ТАСС.

«Все определенно считают, что сделка возможна. Он (Джонсон — прим. ТАСС) выразил уверенность в том, что ее удастся заключить», — сказал один из собеседников агентства. По словам другого, премьер подчеркнул, что пока еще не все разногласия устранены, однако конец пути уже близок.

По информации, полученной Reuters от источников в ЕС, к настоящему моменту стороны договорились о том, как будет осуществляться таможенный контроль на острове Ирландия и какую роль Ассамблея (однопалатный парламент) Северной Ирландии будет играть в определении действующих в Ольстере правил и нормативов. При этом пока не улажены вопросы, касающиеся порядка взимания НДС после Brexit, однако проект сделки в целом готов.