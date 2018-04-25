Джонсон заявил о «наибольшем прорыве» в лечении COVID-19

В Великобритании премьер-министр Борис Джонсон заявил, что местные ученые сделали «наибольший прорыв» в лечении коронавируса. Об этом он сказал на пресс-конференции, передает канал ITV.

Препарат дексаметазон на испытаниях снизил смертность среди тех, кто находился на ИВЛ, — примерно на треть по сравнению с группой, которая получала стандартную медицинскую помощь. При этом для тех, кто получал кислород, — смертность снизилась в половину.

Джонсон подчеркнул, что гордится командой британских ученых, которая провела «первое надежное клиническое испытание» по использованию дексаметазона для лечения коронавируса и поблагодарил тысячи пациентов в Британии, которые добровольно приняли участие в испытаниях.

В свою очередь главный научный советник правительства Патрик Валанс сказал, что препарат дешевый, а это значит, что он может иметь эффект во всем мире.

«Дексаметазон недорогой, широко доступный, и действительно захватывающая вещь в этом исследовании заключается не только в том, что он работает, но и в том, что он может работать во всем мире», — добавил Валланс.

Премьер Британии подчеркнул, что правительство предприняло шаги, чтобы обеспечить достаточное количество поставок, даже в случае второго пика.