Джонсону могут объявить импичмент

Оппозиционные партии Великобритании рассматривают возможность запуска процедуры импичмента в отношении премьер-министра Бориса Джонсона, пишет британское издание The Sunday Times.

Поводом для этого стало решение Верховного суда, который 24 сентября признал незаконным решение Джонсона о приостановке работы парламента.

Предложение об импичменте выдвинула левоцентристская валлийская партия Плайд Камри, ее предложение обсуждалось на встрече политиков 26 сентября. Инициатива может быть представлена Палате общин на следующей неделе. Если нижняя палата парламента проголосует за ее принятие, в отношении Джонсона может начаться судебное разбирательство.

По данным CNN, в случае успешного голосования о недоверии Джонсону на посту премьера на первое время его заменит лидер партии Лейбористов Джереми Корбин.