Э. Баярунас вручил президенту России верительные грамоты

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Применяя грамоты у посла Литвы, В. Путин отметил, что Россия готова к разностороннему сотрудничеству с Литвой с соблюдением принципов добрососедских отношений и взаимного уважения, сообщило российское агентство новостей «Интерфакс».

Э. Баярунас начал работу в Москве 4 мая. Ранее он был послом Литвы в Швеции, генконсулом в Санкт-Петербурге.

До января этого года послом Литвы в России был Ремигиюс Мотузас.