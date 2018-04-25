Э. Баярунас вручил президенту России верительные грамоты

Посол Литвы в России Эйтвидас Баярунас во вторник вручил верительный грамоты президенту России Владимиру Путину.
В церемонии приняли участие послы зарубежных государств, министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров и советник президента по вопросам внешней политики Юрий Ушаков, сообщило Министерство иностранных дел Литвы.
Как утверждают российские СМИ, В. Путин впервые с начала пандемии принял верительные грамоты у послов лично, поэтому их круг был достаточно широк.
Применяя грамоты у посла Литвы, В. Путин отметил, что Россия готова к разностороннему сотрудничеству с Литвой с соблюдением принципов добрососедских отношений и взаимного уважения, сообщило российское агентство новостей «Интерфакс».
Э. Баярунас начал работу в Москве 4 мая. Ранее он был послом Литвы в Швеции, генконсулом в Санкт-Петербурге.
До января этого года послом Литвы в России был Ремигиюс Мотузас.