Э. Добровольска: вопрос написания фамилий предполагается решить в этом году

«Мне и председателю Государственной комиссии по литовскому языку (ГКЛЯ) удалось найти пути решения, которые соответствуюи и потребностям защиты государственного языка, и потребностям нацменьшинств, и, я надеюсь, что мы в ближайшее время, еще на весенеей сессии (сейма — ред.), вернемся к этому вопросу. Хочется надеяться, что во время этого срока полномочий, а, может, и быстрее, в первый год, нам наконец удастся решить (вопрос — ред.) и принять закон»,- сказала Э. Добровольска.

Политик польского происхождения говорит, что в таком случае, если такая возможность будет создана и для нацменьшинств, она и сама ею воспользуется.

«Я обязательно воспользуюсь такой возможностью, тем более, что это очень важный вопрос идентичности для нацменьшинств. Например, лично я закончила польскую гимназию, то есть 12 лет я писала свое имя как Ewelina. Сейчас, в соответствии с правовыми актами, я пишу в литовской форме», — сказала она (Evelina — ред.).

Э. Добровольска, которая раньше представляла в судах желающих изменить написание имен и фамилий в документах, все же говорит, что, как показывает ее опыт, такие изменения были бы наиболее актуальными для тех, у кого супруг — иностранец, или для людей с двойным гражданством, так как именно они составляют большинство желающих получить оригинальное написание имени или фамилии в документах.

«Именно эти люди, которые очень мобильны, у которых разные обязательства перед разными государствами, будут активнее других этим пользоваться, так как более 95% моих дел (в судах — ред.) были смешанные семьи, а не нацменьшинства», — отметила она.