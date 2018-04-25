E energija строит в Тельшяйском районе парк ветрогенераторов мощностью 70 мегаватт

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Энергетическая группа E energija в Тельшяйском районе Литвы приступает к строительству парка ветрогенераторов мощностью 70 мегаватт. Развивать парк из 13 установок будет компания L-Vejas группы.

Литовская компания Baltic Engineers сообщила, что она будет заниматься строительством вместе с шотландским предприятием The Natural Power Consultants Limited. Для шотландскогго предприятия это будет первый проект по управлению строительством в странах Балтии.

«Мы построили уже четыре парков ветроэлектростанций, но этот отличается и своей прогрессивностью, и размером. Например, общая высота одной установки с лопастями будет составлять около 220 метров. Такой размер — это и технологический, и логистический вызов», — говорит гендиректор Baltic Engineers Дарюс Квядарас.

В парке будут оборудованы установки нового поколения мощностью 5 мегаватт, их производит General Electric (GE). Эт одна из самых прогрессивных и мощных материковых ветряных установок на рынке. Представители E energija в марте говорили деловому изданию Verslo zinios, что компания GE изъявила желание принять участие в проекте и как акционер (около 20% акций), однако в Реестровом центре она не зарегистрирована как акционер.

По данным Реестрового центра, единственным акционером L-Vejas является компания Green Charge, а она находится в управлении контролируемого предпринимателем Виргиниюсом Стрёгой предприятия E energija и контролируемого двумя физическими лицами предприятия New Energy Group.