Э. Макрон после встречи с С. Тихановской пообещал помощь в посредничестве

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

Президент Франции Эммануэль Макрон после встречи Вильнюсе с лидером белорусской оппозиции Светланы Тихановской заявил, что готов помощь в посредничестве для разрешения кризиса в Беларуси.

Руководитель Франции сказал журналистам, что в переговорах могла бы участвовать Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

«Мы будем действовать», – сказал Э. Макрон литовским журналистам после встречи с С. Тихановской.

«Я очень уважаю и ценю ее вовлеченность. Мы как европейцы сделаем, что можем, чтобы помочь и посредничать, чтобы вернуться к посредничеству ОБСЕ для достижения прогресса», – сказал Э. Макрон.

«У нас была очень хорошая дискуссия, однако сейчас мы должны быть прагматичными и поддержать белорусских людей. Мы сделаем возможное, поверьте», – сказал президент Франции.