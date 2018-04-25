Э. Макрон прибыл в Руклу для встречи с французскими военными

Nuotraukos autorius Robertas Dačkus/ lrp.lt

Президент Франции Эммануэль Макрон во вторник ближе к вечеру прибыл в Руклу для встречи с командованием боевой группы батальона Сил передового базирования НАТО и служащими в его составе французскими военными.

По прибытии в Учебный полк Великого гетмана Литовского Йонушаса Радвилы Э. Макрон вместе с президентом Литвы Гитанасом Науседой приветствовали министра обороны Литвы Раймундаса Кароблиса, находившихся рядом литовских военных, представителей французской делегации, сообщил с места события корреспондент BNS.

Позже президенты поздоровались со строем французских и литовских военных.

Вскоре после официальной церемонии приема президент Франции пообщался с военными с глазу на глаз за закрытыми дверями.

Французские военнослужащие: большая честь — встретить президента

Служащая в Рукле 36-летняя лейтенант вооруженных сил Франции Лора говорит, что встретить Э. Макрона — большая честь.

«Большая честь для каждого мужчины и каждой женщины, служащих в боевой группе. Это что-то такое, что не случается слишком часто, поэтому большая честь — встретить его здесь, где мы так тяжело работаем», — сказала BNS французская военнослужащая.

«Я очень этому рада», — добавила она.

Французская военнослужащая прибыла в Литву в августе и прослужит здесь меньше, чем другие французские военные — три месяца, однако, по словам женщины, проведенное в Литве время — особое.

«Я люблю вашу страну (…) на основании того, что я видела, могу сказать, что ваша страна очень красива, еда — прекрасная, люди тоже фантастические», — сказала лейтенант Лора.

33-летний сержант-майор Абдул встретил президента Э. Макрона впервые, хотя Литва — не первый пункт в его миссии, раньше он служил в Германии, Бельгии, Греции и Ливане.

«Это большое удовольствие для нас (…) Это впервые», – сказал французский военнослужащий журналистам.

Он проведет в Литве все время ротации и говорит, что готов к литовской зиме.

«Погода прекрасная, мы готовы к зиме. Я работаю на командном пункте системным администратором, в учениях не задействован», — сказал он.

По соображениям безопасности французские военные не могли назвать свои фамилии.

В боевой группе натовского батальона сейчас служит 300 французов,они прибыли в Литву для полугодовой службы в июле нынешнего года.

Они привезли с собой пять танков Leclerk и 15 боевых машин пехоты VBCI.