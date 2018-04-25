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Э. Макрон прибыл в Руклу для встречи с французскими военными

Nuotraukos autorius Robertas Dačkus/ lrp.lt

Президент Франции Эммануэль Макрон во вторник ближе к вечеру прибыл в Руклу для встречи с командованием боевой группы батальона Сил передового базирования НАТО и служащими в его составе французскими военными. 

По прибытии в Учебный полк Великого гетмана Литовского Йонушаса Радвилы Э. Макрон вместе с президентом Литвы Гитанасом Науседой приветствовали министра обороны Литвы Раймундаса Кароблиса, находившихся рядом литовских военных, представителей французской делегации, сообщил с места события корреспондент BNS. 

Позже президенты поздоровались со строем французских и литовских военных. 

Вскоре после официальной церемонии приема президент Франции пообщался с военными с глазу на глаз за закрытыми дверями. 

Французские военнослужащие: большая честь — встретить президента

Служащая в Рукле 36-летняя лейтенант вооруженных сил Франции Лора говорит, что встретить Э. Макрона — большая честь. 

«Большая честь для каждого мужчины и каждой женщины, служащих в боевой группе. Это что-то такое, что не случается слишком часто, поэтому большая честь — встретить его здесь, где мы так тяжело работаем», — сказала BNS французская военнослужащая. 

«Я очень этому рада», — добавила она.

Французская военнослужащая прибыла в Литву в августе и прослужит здесь меньше, чем другие французские военные — три месяца, однако, по словам женщины, проведенное в Литве время — особое. 

«Я люблю вашу страну (…) на основании того, что я видела, могу сказать, что ваша страна очень красива, еда — прекрасная, люди тоже фантастические», — сказала лейтенант Лора. 

33-летний сержант-майор Абдул встретил президента Э. Макрона впервые, хотя Литва — не первый пункт в его миссии, раньше он служил в Германии, Бельгии, Греции и Ливане. 

«Это большое удовольствие для нас (…) Это впервые», – сказал французский военнослужащий журналистам. 

Он проведет в Литве все время ротации и говорит, что готов к литовской зиме. 

«Погода прекрасная, мы готовы к зиме. Я работаю на командном пункте системным администратором, в учениях не задействован», — сказал он. 

По соображениям безопасности французские военные не могли назвать свои фамилии. 

В боевой группе натовского батальона сейчас служит 300 французов,они прибыли в Литву для полугодовой службы в июле нынешнего года. 

Они привезли с собой пять танков Leclerk и 15 боевых машин пехоты VBCI.

  • Nuotraukos autorius Robertas Dačkus/ lrp.lt
  • Nuotraukos autorius Robertas Dačkus/ lrp.lt
  • Nuotraukos autorius Robertas Dačkus/ lrp.lt
  • Nuotraukos autorius Robertas Dačkus/ lrp.lt

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