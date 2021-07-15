Э. Макрон просит Г. Науседу направить литовских военных в Мали

Nuotraukos autorius Robertas Dačkus/ lrp.lt

Президент Франции Эммануэль Макрон попросил Литву внести вклад в военную операцию в Мали.

В конце июня он направил письмо президенту Литвы Гитанасу Науседе. О нем ранее не сообщалось.

Франция пытается заручиться поддержкой литовских политиков в вопросе отправки в Мали военных Сил спецопераций. Они участвовали бы в деятельности европейской группы спецопераций Takuba, помогающей местным вооруженным силам бороться с джихадистами.

«Я хочу заверить, что вклад вашей страны был бы очень полезен и ценен. Надеюсь, что (…) мы можем ожидать вашей поддержки», – говорится в письме французского лидера, которым располагает BNS.

Париж не первый год просит Литву прислать подкрепление своему присутствию в регионе, а дискуссии в Литве об этом возобновились весной.

Французские дипломаты в Вильнюсе уже некоторое время поддерживают по этому вопросу связь с Министерством обороны. Они отмечают, что направив силы в Африку, Литва не только бы продемонстрировала солидарность с Францией, помогая Парижу обеспечить стабильность, но и в регионе, который заботит Европу – выводимые из Афганистана военные далее могли бы приобретать опыт на поле боя.

Президент Г. Науседа пока не раскрывает ответ на просьбу Франции. Окончательное решение об отправке военных должно быть принято в этом году.

Добивается новой структуры военного вовлечения

Э. Макрон в своем письме литовскому президенту отмечает, что Париж пересматривает военное вовлечение международных сил в Северной Африке.

В начале июня французский президент сообщил, что остановит операцию Barkhane под руководством его страны в Мали, она будет заменена на более широкую международную миссию.

«Мы консультируемся с партнерами в регионе Сахель, в США и Европе, стремясь определить новую структуру коллективного военного участия, которая будет основываться на двух основных принципах: поддержке наших партнеров в борьбе с терроризмом и усиленном оперативном сотрудничестве с армиями партнеров в регионе Сахель, а также на тесном сотрудничестве с обучающей миссией ЕС в Мали», – говорится в письме Э. Макрона.

«Эта новая структура будет поощрять реформу военной системы Франции, однако группа спецсил Takuba останется основным элементом системы в будущем, которую мы продолжим укреплять», – отметил он.

По словам французского президента, нынешние партнеры по миссии Takuba намерены выделить более многочисленные силы, к операции планируют присоединиться и не участвующие сейчас в ней страны.

«В итоге некоторые из них начали процесс политического утверждения, необходимый для подтверждения собственных обязательств по деятельности», – написал французский лидер.

О решении направить военных в миссию Takuba на этой неделе сообщило норвежское правительство. Норвегия станет девятой страной, которая будет участвовать в этой операции.

Кроме Франции, в ней также участвуют Бельгия, Италия, Нидерланды, Португалия, Швеция, Чехия и Эстония. Дания обещала выделить военных в эту миссию со следующего года.

Эта группа спецопераций состоит почти из 600 военных.

Вопрос рассмотрит Госсовет по обороне Литвы

Представители литовского президента Г. Науседы заявляют, что решение об отправке военных в Мали Литва примет в этом году, однако подчеркивает, что вклад страны в Африке и так велик.

«В данный момент Литва наибольшее число военных направляет в миссии и операции на Африканском континенте. Вклад Литвы в международную безопасность в рамках участия в операциях и миссия, учитывая размер Литовского государства и армии, уже сейчас является значительным», – говорится в переданном BNS комментарии президентской группы по вопросам связей с общественностью.

«Все новые инициативы и возможные альтернативы тщательно оцениваются, решение будет в наибольшей степени отвечать интересам безопасности Литвы», – говорится в нем.

Сейчас около полугодия Литва участвует в двух военных миссиях в Мали и в одной в Центрально-Африканской Республике.

Мандаты парламента на отправку литовских военных в международные миссии обновляются каждые два года. Администрация президента отмечает, что перед вынесением в сейм мандата, который будет действовать с 2022 года, Г. Науседа созовет Госсовет по обороне.

В конце мая возможность направления военных в возглавляемую Францией антитеррористическую операцию в Мали рассматривал парламентский Комитет по нацбезопасности и обороне (КНБО). Его члены дали положительную оценку такой возможности и рекомендовали правительству ее рассмотреть.

На этой неделе замминистра обороны Литвы Маргирис Аубкявичюс заявил, что Минобороны позитивно смотрит на участие литовских военных в операции Takuba.