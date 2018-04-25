Э. Макрон в Вильнюсе: сотрудничество с РФ необходимо для достижения долгосрочного мира

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

Президент Франции Эммануэль Макрон говорит, что понимает обеспокоенность Литвы по поводу России, однако утверждает, что сотрудничество с Москвой необходимо для достижения долгосрочного мира в Европе.

«Если мы хотим, чтобы мир воцарился на долгое время, нам следует работать с Россией, потому что у нас общая география и прошлое», — сказал Э. Макрон в понедельник на пресс-конференции после встречи с литовским президентом Гитанасом Науседой.

Французский лидер сказал, что понимает пережитое Литвой и репрессии, однако подчеркнул, что нельзя «жить так, словно Европа — далеко отстоящий от России остров».

«Поэтому нам следует работать стратегически. Поэтому следует стремиться к созданию архитектуры безопасности, возобновленного сотрудничества, возобновленного доверия, которая не допускает нарастания напряженности, позволят бороться с кибернетическими атаками, дезинформацией и дестабилизацией», — сказал Э. Макрон.

«На мой взгляд, именно укрепляя суверенитет и безопасность Евросоюза, как мы делали это с самого начала, и при наличии этого диалога, мы будем сильнее», — добавил он.