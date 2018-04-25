Э. Макрон встретился в Вильнюсе с С. Тихановской

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Находящийся с визитом в Литве президент Франции Эммануэль Макрон встретился во вторник в Вильнюсе с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской.

Бывший кандидат на выборах президента Беларуси прибыла на встречу с находящимся в Литве главой Франции в полдевятого утра, сообщил корреспондент BNS с места событий.

Как сообщила во вторник пресс-секретарь С. Тихоновской Анна Красулина, на встрече с руководителем Франции будет обсуждаться основная тема – возможность организовать переговоры о проведении новых президентских выборов в Беларуси и возможном посредничестве других стран, среди них – и Франции.

«Крайне важно, чтобы Европейские страны не оставались безразличными к тому, что происходит в Беларуси. Франция как одна из старейших демократий прекрасно нас понимает. Поэтому я хочу напомнить господину Макрону о нашей основной цели – новых свободных и прозрачных выборах, которые бы состоялись еще в этом году», – цитируются в пресс-релизе слова С. Тихановской.

Находящийся в Литве президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник заявил, что будет стремиться к посредничеству Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в урегулировании кризиса в Беларуси.

«Мы предложили, чтобы ОБСЕ взяла обязательство, Франция тоже будет делать все возможное, чтобы это посредничество состоялось, и чтобы мы могли двигаться вперед», — сказал Э. Макрон на совместной пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой.

Президент Франции сказал, что против такого посредничества не возражает президент России Владимир Путин, поэтому «теперь нужно, чтобы с этим согласился и Александр Лукашенко».

«Наша точка зрения вполне ясна с самого начала — мы не признаем А. Лукашенко президентом Беларуси», — добавил он.

Французский президент также поддерживает введение санкций Евросоюзом для должностных лиц белорусского режима.

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas В Литву прибыл с официальным визитом президент Франции Э. Макрон