Э.Масюлис: Д.Грибаускайте обращалась к MG Baltic за поддержкой в ​​СМИ

Бывший лидер Движения либералов Элигиюс Масюлис, которого подозревают в получении взяток, говорит, что тогдашний президент Даля Грибаускайте просила его убедить представителей концерна MG Baltic положительно освещать её в подконтрольных концерну СМИ.
По словам Э.Масюлиса, эти просьбы должны были быть зафиксированы в аудиозаписи, которая транслировалась в заседания Вильнюсского окружного суда в среду 1 декабря 2015 г., но в материалах дела этой части аудиозаписи нет.
«Во время беседы я со своей стороны изложил просьбу, что президент Литовской Республики Даля Грибаускайте хотела бы более позитивного её освещения на принадлежащих Группе телеканалах. Такую просьбу я получил от президента Республики и просто передал её», — сказал Масюлис журналистам.
По его словам, политическая ситуация в то время была напряжённой, президент подвергалась большой критике со стороны тогдашних правящих социал-демократов.
Э.Масюлис сказал, что хочет, чтобы «все данные по делу были раскрыты ради объективности», и чтобы сама Д.Грибаускайте дала показания в суде.
Масюлис утверждает, что правоохранительные органы нашли переписку между ним и президентом по электронной почте, но когда ему вернули компьютер, письма были удалены.
«Существуют технологии, и я всё равно смог сохранить эти письма. В данном случае прокурор не согласился приложить письма к делу, поскольку в письмах тоже содержатся некоторые просьбы о лучшем освещении президента в СМИ», — сказал Масюлис.
Он говорит, что таких просьб было не одна.
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