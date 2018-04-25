Э.Масюлис: Д.Грибаускайте обращалась к MG Baltic за поддержкой в ​​СМИ

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Бывший лидер Движения либералов Элигиюс Масюлис, которого подозревают в получении взяток, говорит, что тогдашний президент Даля Грибаускайте просила его убедить представителей концерна MG Baltic положительно освещать её в подконтрольных концерну СМИ.

По словам Э.Масюлиса, эти просьбы должны были быть зафиксированы в аудиозаписи, которая транслировалась в заседания Вильнюсского окружного суда в среду 1 декабря 2015 г., но в материалах дела этой части аудиозаписи нет.

«Во время беседы я со своей стороны изложил просьбу, что президент Литовской Республики Даля Грибаускайте хотела бы более позитивного её освещения на принадлежащих Группе телеканалах. Такую просьбу я получил от президента Республики и просто передал её», — сказал Масюлис журналистам.