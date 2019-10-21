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Э. Мисюнас приступил к обязанностям замминистра обороны Литвы

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Э. Мисюнас приступил к обязанностям замминистра обороны Литвы

Фото BFL/Паулюса Пяляцкиса

В понедельник бывший министр внутренних дел Литвы Эймутис Мисюнас приступил к работе  заместителем министра обороны.

Он будет курировать сферу закупок, сообщило Министерство обороны. 

На должности вице-министра Э. Мисюнас сменит Гедримаса Еглинскаса, который отправился работать заместителем Генсекретаря НАТО по организационному управлению.

В последний месяц Э. Мисюнас был советником министра обороны Раймундаса Кароблиса. 

46-летний Э. Мисюнас возглавлял МВД с декабря 2016 года. После обновления правящей коалиции, должность министра ВД заняла представитель Избирательной акции поляков Литвы — Союза христианских семей Рита Тамашунене.

До работы в МВД Э. Мисюнас работал судьей в Вильнюсском участковом суде.До работы судьей Э. Мисюнас занимал должность в Службе спецрасследований, преподавал в тогдашней Полицейской академии.

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