Э. Мисюнас приступил к обязанностям замминистра обороны Литвы

В понедельник бывший министр внутренних дел Литвы Эймутис Мисюнас приступил к работе заместителем министра обороны.
Он будет курировать сферу закупок, сообщило Министерство обороны.
На должности вице-министра Э. Мисюнас сменит Гедримаса Еглинскаса, который отправился работать заместителем Генсекретаря НАТО по организационному управлению.
В последний месяц Э. Мисюнас был советником министра обороны Раймундаса Кароблиса.
46-летний Э. Мисюнас возглавлял МВД с декабря 2016 года. После обновления правящей коалиции, должность министра ВД заняла представитель Избирательной акции поляков Литвы — Союза христианских семей Рита Тамашунене.
До работы в МВД Э. Мисюнас работал судьей в Вильнюсском участковом суде.До работы судьей Э. Мисюнас занимал должность в Службе спецрасследований, преподавал в тогдашней Полицейской академии.
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