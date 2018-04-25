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Э. Мисюнас станет вице-министром обороны, будет заниматься закупками

Фото BFL/Ирмантаса Гялунаса

Бывший министр внутренних дел Литвы Эймутис Мисюнас сообщил, что в середине октября начнет работать заместителем министра обороны, а месяц до этого будет советником.

Он отметил, что во вторник договорился об этом с министром обороны Раймундасом Кароблисом.

На должности вице-министра Э. Мисюнас сменит Гедримаса Еглинскаса, который отправляется работать заместителем Генсекретаря НАТО по организационному управлению.

«Мы с министром договорились, что с 16 сентября я приду как советник на месяц, а затем, с 18 октября (…) меня назначат вице-министром», – сказал BNS Э. Мисюнас.

Бывший министр добавил, что будет заниматься сферой закупок. 

Э. Мисюнас также обещает уделить внимание вопросам военных и уставных служб, вооруженным силам, выделяемым на случай конфликта, сотрудничеству.  

46-летний Э. Мисюнас возглавлял МВД с декабря 2016 года. После обновления правящей коалиции, должность министра ВД заняла представитель Избирательной акции поляков Литвы — Союза христианских семей Рита Тамашунене.

До работы в МВД Э. Мисюнас работал судьей в Вильнюсском участковом суде.

Ранее экс-министр рассматривал возможность вернуться к судейской карьере, а сейчас обдумывает возможность участия в парламентских выборах следующего года. 

«В суд я всегда успею вернуться, если такая потребность возникнет позднее», – сказал Э. Мисюнас.

Однако пока у него нет ответа на вопрос о том, с какой политической силой он хотел бы участвовать в выборах. 

«Как вы знаете, партии уже с октября-ноября начнут подготовку в выборам в сейм», – добавил политик. 

До работы судьей Э. Мисюнас занимал должность в Службе спецрасследований, преподавал в тогдашней Полицейской академии.

BNS

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