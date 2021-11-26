ЕC «практически остановил» поток мигрантов в Беларусь — Мишель

Президент Евросовета Шарль Мишель заявил, что Европе удалось практически остановить поток мигрантов в Беларусь. Об этом он сказал депутатам Европарламента в Страсбурге, сообщает Голос Америки в четверг, 25 ноября.

«Наше единство и совместные действия принесли результат. Мы практически остановили поток мигрантов в Беларусь. Толпы значительно уменьшены. Это нападение не вывело нас из равновесия, и мы сохраняем бдительность и действенность», — сказал Мишель.

Кроме того, представители 27 стран ЕС утвердили расширение санкций против Беларуси, однако пока документ не обнародован.

Шарль Мишель признал, что гуманитарная проблема с мигрантами в Беларуси остается нерешенной, хотя местные власти и предоставили временное убежище значительному количеству мигрантов из-за холодов.

«Мы должны добиться, чтобы тем, кто там страдает, была оказана помощь», — подчеркнул Мишель и добавил, что «Беларусь сотрудничала с Ираком в организации рейсов для возвращения домой нескольких сотен иракцев».

Чиновник резюмировал, что сейчас «еще слишком рано делать выводы, идет ли речь о настоящей смене позиции (белорусской власти — ред.)», поэтому ЕС сохраняет осторожность.

Напомним, что ЕС выделит €3,5 млн на отправку мигрантов домой. Сообщество профинансирует добровольное возвращение нелегалов из Беларуси в страны происхождения.

Также сообщалось, что ЕК предложила новый режим санкций за перевозку нелегалов. Новый тип санкций коснется транспортных операторов, содействующих или занимающихся перевозкой мигрантов.