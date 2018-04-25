ЕC выделит Украине 26 млн евро на поддержку сельского хозяйства

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Украинское правительство и Еврокомиссия подписали cоглашение на сумму 26 млн евро, которые будут направлены на поддержку развития сельского хозяйства и фермерства в Украине.

Отмечается, что соответствующий документ в Брюсселе в рамках заседания Совета Ассоциации Украина-ЕС подписали вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба и еврокомиссар по вопросам политики соседства и расширения Оливер Варгеи.

В пояснительной записке к документу указано, что целью подписания данного соглашения является привлечение помощи ЕС для содействия развития «более инклюзивного и конкурентоспособного аграрного сектора, ориентированного на рост и устойчивое развитие малых и средних фермерских хозяйств и малых и средних предприятий».

Деньги ЕС будут направлены на поддержку земельной реформы путем объединения государственного земельного кадастра и государственного реестра имущественных прав, реформы учреждений и системы землепользования. Кроме того, эти средства будут способствовать проведению институционных и отраслевых реформ в сфере сельского хозяйства и развития сельских территорий.