ЕC выделяет 500 млн евро на COVID-вакцины для бедных стран

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Евросоюз выделит 500 млн евро для глобальной инициативы COVAX, целью которой является предоставление вакцин от коронавируса COVID-19 для стран с низким и средним уровнем дохода. Об этом говорится в заявлении на сайте Еврокомиссии.

Так, Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) сегодня согласовал финансирование в размере 400 млн евро для поддержки участия стран с низким и средним уровнем дохода в программе COVAX Advance Market Commitment (COVAX AMC).

Это быстро одобренное финансирование, гарантированное Европейским фондом устойчивого развития (EFSD), вместе с грантовой поддержкой COVAX AMC в размере 100 млн евро, предоставленной Еврокомиссией, обеспечит доступ к вакцинам от COVID-19 в 92 странах.