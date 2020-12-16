  • Началась подписка на 2021 год!
default image
ЕС расширяет санкции против Беларуси

Подробнее...
default image
Без соблюдения требований система здравоохранения может не выдержать - А. Дулькис

Подробнее...
полиция
Полиция приучает людей к ограничениям передвижения, посты по всей стране

Подробнее...
default image
ЕC выделяет 500 млн евро на COVID-вакцины для бедных стран

Подробнее...
default image
Г. Науседа: протоколы Молотова-Риббентропа РФ пытается прикрыть ложью

Подробнее...
default image
Парламент Швеции одобрил рекордное увеличение оборонного бюджета

Подробнее...
default image
По поводу преследуемых РФ судей Литва обратится в Интерпол – Г. Ландсбергис

Подробнее...
default image
В ЕС назвали сроки возможного одобрения вакцины Pfizer и BioNTech

Подробнее...
default image
С. Сквярнялис о новых карантинных ограничениях: такой легкий хаос

Подробнее...
default image
Литва первая в мире по показателям COVID-19, по смертям - 15-я

Подробнее...
default image
Кабмин Литвы рассмотрит обновленный проект бюджета 2021 года

Подробнее...
default image
Названы сроки начала вакцинации от COVID-19 в ЕС

Подробнее...
default image
Главой Оперативного центра по экстремальной ситуации предлагается назначить А. Дулькиса

Подробнее...
default image
В Нидерландах объявили о введении полного локдауна

Подробнее...
default image
И. Шимоните: карантин может стать еще строже

Подробнее...
default image
За сутки установлено 3418 новых случаев коронавируса, скончались 44 человека

Подробнее...
default image
Коронавирус в мире

Подробнее...
default image
Обвинения РФ в адрес литовских судей противоречат правосудию – прокуратура

Подробнее...
default image
В Литве закрыты многие магазины, парикмахерские, ограничено передвижение

Подробнее...
default image
Санта Клаус коронавирусом не заболеет - ВОЗ

Подробнее...
default image
М. Навицкене: пенсии вырастут на 9%, бюджет Sodra будет сбалансированным

Подробнее...
default image
Франция проведет референдум по конституции

Подробнее...
default image
Премия свободы продемонстрирует поддержку белорусским борцам со стороны Литвы

Подробнее...
default image
Члены трехстороннего совета не изменили позиций, ММЗ повысится до 642 евро

Подробнее...
default image
В Польше прогнозируют еще одну волну COVID-19

Подробнее...
костел
Со среды в Литве останавливаются публичные службы в храмах

Подробнее...
default image
182 правоохранителя больны COVID-19, это влечет трудности обеспечения контроля

Подробнее...
default image
МОТ: во многих странах с высоким уровнем доходов растет разрыв в оплате труда мигрантов и местных

Подробнее...
медик
И. Шимоните не исключает возможность попросить помощь у зарубежных медиков

Подробнее...
default image
"Белорусская нефтяная компания" приостанавливает экспорт через Klaipedos nafta

Подробнее...
default image
Страны Европы в канун праздников ужесточают ограничения из-за коронавируса

Подробнее...
вакцина
Первые 10 тыс. доз вакцины от COVID-19 прибудут в начале января – А. Дулькис

Подробнее...
default image
В Великобритании обнаружили "новую разновидность" коронавируса

Подробнее...
default image
В РФ заявили о 100% эффективности Спутника V против тяжелых форм COVID-19

Подробнее...
Василяускас
В. Василяускас: я бы подождал с повышением минимальной месячной зарплаты

Подробнее...
полиция
В праздники и выходные в Литве будет действовать 250 пропускных постов

Подробнее...
default image
Коллегия выборщиков утвердила победу Байдена - CNN

Подробнее...
default image
Швеция намерена отказаться от наличных

Подробнее...
default image
Кабмин должен предусмотреть средства для пострадавшего бизнеса – Г. Науседа

Подробнее...
default image
В Амстердаме ужесточают правила украшения домов к Рождеству

Подробнее...
TOP,Сегодня в мире

ЕC выделяет 500 млн евро на COVID-вакцины для бедных стран

Фото pixabay.com

Евросоюз выделит 500 млн евро для глобальной инициативы COVAX, целью которой является предоставление вакцин от коронавируса COVID-19 для стран с низким и средним уровнем дохода. Об этом говорится в заявлении на сайте Еврокомиссии.

Так, Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) сегодня согласовал финансирование в размере 400 млн евро для поддержки участия стран с низким и средним уровнем дохода в программе COVAX Advance Market Commitment (COVAX AMC).

Это быстро одобренное финансирование, гарантированное Европейским фондом устойчивого развития (EFSD), вместе с грантовой поддержкой COVAX AMC в размере 100 млн евро, предоставленной Еврокомиссией, обеспечит доступ к вакцинам от COVID-19 в 92 странах.

реклама

«Вместе со странами-членами ЕС Team Europe на данный момент выделила COVAX более 850 млн евро, и является крупнейшим донором COVAX в Евросоюзе. Совместная поддержка Еврокомиссии и ЕИБ в размере 500 млн евро позволит COVAX в кратчайшие сроки сделать 1 млрд доз вакцин доступными для людей в странах с низким и средним уровнем доходов», – заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Соглашения между ЕС и странами-партнерами в Африке, Азии, Карибском и Тихоокеанском регионах, а также между странами восточного и южного партнерства уже существуют в рамках Европейского фонда устойчивого развития.

Вакцины будут закупать и доставлять ЮНИСЕФ и Панамериканская организация здравоохранения от имени COVAX.

Как известно, глобальную программу COVAX возглавляет Всемирная организация здравоохранения. Ее цель – доставить к концу следующего года 2 млрд доз как минимум 20% наиболее нуждающимся людям в любой точке мира.

Ранее сообщалось, что ЕС планирует передать бедным странам 5% от 1,3 млрд доз вакцины, которые Евросоюз получит от шести фармкампаний, создавших препараты против коронавируса.

korrespondent.net

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.