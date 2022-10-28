ЕЦБ продолжает повышать процентные ставки

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Европейский центральный банк второй раз подряд повысил все три ключевых процентных ставки на 75 базисных пунктов, сообщает пресс-служба ЕЦБ .

Так, базовая процентная ставка по кредитам повышена до 2%, ставка по депозитам – до 1,5%, ставка по маржинальным кредитам – до 2,25%.

«Совет управляющих принял сегодняшнее решение и ожидает дальнейшего повышения процентных ставок, чтобы обеспечить своевременный возврат инфляции к ее среднесрочной цели в 2%», – говорится в сообщении.

В ЕЦБ добавили, что инфляция остается слишком высокой и будет оставаться выше целевого показателя в течение длительного периода. В сентябре инфляция в еврозоне достигла 9,9%.

Отметим, на фоне решения ЕЦБ курс евро поднялся выше паритета по отношению к доллару впервые за месяц.