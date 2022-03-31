ЕЦБ ждет ухудшения состояния экономики еврозоны

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Председатель Европейского центробанка Кристин Лагард предупредила об усугублении последствий для экономики еврозоны по мере продолжения конфликта на Украине и призвала правительства стран ЕС и инвесторов предоставить финансирование, чтобы повысить устойчивость экономики.

«Европе необходимо разработать план, чтобы обеспечить поступление необходимых инвестиций настолько быстро и беспроблемно, насколько это возможно, при этом государственные и частные инвестиции должны друг друга подкреплять», — отметила она.

По словам Лагард, действия России представляют собой «существенные риски для роста» и приводят к «значительной неопределенности» в отношении прогноза для экономики.