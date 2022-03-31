Председатель Европейского центробанка Кристин Лагард предупредила об усугублении последствий для экономики еврозоны по мере продолжения конфликта на Украине и призвала правительства стран ЕС и инвесторов предоставить финансирование, чтобы повысить устойчивость экономики.
«Европе необходимо разработать план, чтобы обеспечить поступление необходимых инвестиций настолько быстро и беспроблемно, насколько это возможно, при этом государственные и частные инвестиции должны друг друга подкреплять», — отметила она.
По словам Лагард, действия России представляют собой «существенные риски для роста» и приводят к «значительной неопределенности» в отношении прогноза для экономики.
В то же время расходы на энергоносители, рост цен на продукты питания и непрекращающиеся препятствия, «вероятно, приведут к ускорению инфляции», добавила она.
По ее мнению, лучший способ ослабить неопределенность за счет денежно-кредитной политики — придерживаться вариативности, постепенности и гибкости.
По итогам мартовского заседания ЕЦБ заявил о корректировке объемов выкупа активов в рамках APP: в апреле он составит 40 млрд евро, в мае — 30 млрд евро, в июне — 20 млрд евро. Ранее планировалось, что ежемесячные объемы выкупа во втором квартале составят 40 млрд евро, в третьем — 30 млрд евро. Также ЕЦБ объявил, что может завершить выкуп активов в рамках APP в третьем квартале текущего года.
“ЕЦБ ждет ухудшения состояния экономики еврозоны”
Да неужели? А с чего у бабули лицо такое радостное? Не верю я ей, однако! Больше санкций — больше счастья!