ECDC опубликовал данные по COVID-19 в Европе

Фото BFL/Паулюса Пяляцкиса

Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) опубликовал данные о числе заражений и летальных исходов от COVID-19 за последние две недели в 31 стране Европы. Об этом сообщается на сайте организации.

Наибольшее количество случаев COVID-19 на 100 тыс. человек зафиксировано в Чехии — 581,3. В десятку также вошли Бельгия (469,5), Нидерланды (412,2), Франция (307,1), Испания (293,8), Великобритания (283,2), Исландия (272,6), Люксембург (229,5), Словакия (207,5), Мальта (182,8).

По количеству смертей от COVID-19 на 100 тыс. человек также на первом месте Чехия (4,4). За ней идут Румыния (3,8), Испания (3,4), Венгрия (2,6), Бельгия и Мальта (по 2), Польша, Франция и Болгария (по 1,6), Люксембург (1,5).

Отмечается, что в перечень рассматриваемых ECDC стран включены государства Европейского экономического пространства и Великобритания.