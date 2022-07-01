«Единороги» вместо «Спарты»

«В сердце стремительно возрождающегося Науяместиса уже обосновались два наших единорога — миллиардные стартапы «Vinted» и «Nord Security». А фабрика, в честь которой раньше называлась эта остановка, до сих пор выпускает отличные носки, только уже на окраине Вильнюса, где и следует концентрировать производственную деятельность», — сказал Р. Шимашюс.

Единорогами называются стартапы с рыночной стоимостью более 1 миллиарда евро. (Стартап — это молодая быстро развивающаяся компания, в основе которой лежит инновационная бизнес-идея и технология. – Ред.). В 2019 году первым единорогом в Литве стала платформа «Vinted», занимающаяся обменом и продажей одежды, а вторым этой весной стала компания «Nord Security», занимающаяся решениями в области кибербезопасности.

По данным ассоциации «Unicorns Lithuania», в настоящее время в Литве действуют 766 стартапов — их число за квартал увеличилось на 4%.

«Подсчитано, что один единорог вырастает в среднем из 300 стартапов. Мы работаем, чтобы в Литве было больше единорогов и стартапов», — сказала глава ассоциации Инга Лангайте.

Информация «ЛК», BNS