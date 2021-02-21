Эффект снежного кома

Отличные показатели экономики Литвы в 2020 году были определены как быстрым восстановлением внутреннего потребления после весеннего карантина, так и устойчивым развитием экспорта. Он отметил, что хотя экономика сократилась во втором квартале, особенно быстро она восстановилась в третьем и четвертом кварталах.

Кроме того, литовский рынок недвижимости, вопреки опасениям, избежал спада. Во время этого кризиса Литва также избежала волны эмиграции, и благодаря увеличению иммиграции общая численность населения Литвы увеличилась впервые с 1990 года. Позитивные изменения наблюдались и на рынке труда: рост заработной платы не замедлился и достиг двузначных чисел, а количество занятых сократилось незначительно.

Как заявил Ж. Маурицас, изначально экономический прогноз для Литвы был крайне негативным. «Прогноз Европейской комиссии (ЕК) не обнадеживал. Она прогнозировала, что экономический спад в Литве в 2020 году достигнет 7,9 процента и будет выше, чем в среднем по Европейскому Союзу (ЕС)», — отметил экономист.

Однако, по его словам, результаты оказались намного лучше ожиданий, и пессимистические прогнозы не оправдались — экономика ЕС сократилась в среднем на 6,4 процента, а в Литве — всего на 1,3 процента.

Однако Ж. Маурицас отмечает, что прошлогодний V-образный сценарий быстрого восстановления может не повториться в этом году. Какого падения ВВП мы достигнем и какой будет траектория восстановления, будет зависеть, в частности, от того, когда будут сняты карантинные ограничения. «Воздействие карантина на экономику можно сравнить с эффектом снежного кома — если продолжительность карантина короткая, экономика быстро возвращается в нормальное русло после ослабления, потому что клубок накопленных проблем невелик, но, чем дольше длятся карантинные ограничения, тем сложнее вернуться в нужное русло развития», — отметил экономист. Прогнозируется, что, если карантин будет отменен в марте, рост ВВП Литвы будет положительным и достигнет 1,8 процента. Если продлить карантин до мая, скорее всего, у нас будет 1,7-процентная рецессия.

Экономист прогнозирует, что экономическая ситуация будет контрастной: в первом квартале у нас вероятен значительный экономический спад, даже более сильный, чем во втором квартале прошлого года. Второй-третий квартал — уже положительный рост, а в четвертом экономическая ситуация станет существенно лучше», — прокомментировал Ж. Маурицас.

Жигимантас МАУРИЦАС, главный экономист Luminor Bankas