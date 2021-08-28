Эффективность вакцин Pfizer и AstraZeneca снижается через полгода

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Издание Medical Xpress опубликовало результаты исследования которые выявили , что защита пациентов от коронавируса становится слабее уже через 4-5 месяцев. К такому выводу пришли учёные, проанализировав информацию о состоянии вакцинированных, которую те заносили в мобильное приложение.

Вакцина Pfizer показала более высокую эффективность в сравнении с AstraZeneca по итогам замеров в двух зачётных периодах. Первая вакцина через месяц после второй прививки имела уровень защиты 88 процентов, а через 5-6 месяцев – всего 74 процента. Вторая показала эффективность 77 процентов спустя месяц и 67 процентов – через 4-5 месяцев. Всего в исследовании участвовало более 1,2 миллиона человек.

Вместе с тем учёный Тим Спектор заявил, что необходимо выяснить, насколько меняется эффективность вакцин у людей разных возрастов. Также он предупредил о возможном росте случаев госпитализаций и смертей из-за снижения уровня защиты у привившихся от COVID-19. Худший вариант развития событий – если к зиме степень защиты стариков и медицинского персонала составит менее 50 процентов.