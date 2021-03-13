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Эффективность вакцины Johnson & Johnson против штаммов COVID-19 превышает 80%

Nuotrauka sam.lrv.lt

Вакцина от коронавирусной инфекции бельгийской компании Janssen, принадлежащая американской Johnson & Johnson, эффективна на 81% в отношении южноафриканского штамма и на 87% бразильского, сообщается на сайте Terra.

Препарат требует однократного применения.

«Общая эффективность против тяжелых форм заболевания, вызванного южноафриканским вариантом, составляет 81%, против тяжелых форм бразильского штамма — 87%», — заявил руководитель отдела инфекционных заболеваний и вакцин Janssen Йохан ван Хоф.

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Однако компания еще не представила клинических исследований, подтверждающих эти цифры. В конце января 2021 года Janssen опубликовал общую эффективность вакцины против COVID-19, она составляла — 85%.

Вакцина одобрена для применения как в ЕС, так и в США.

belta.by

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