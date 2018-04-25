Египет мобилизует африканские страны, чтобы остановить плотину Возрождения

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Египет намерен созвать Африканский саммит, чтобы обсудить ситуацию вокруг возводимой Эфиопией плотины Возрождения. Продолжавшиеся 11 дней консультации, в которых, помимо Египта и Эфиопии, участвовал Судан, закончились безрезультатно.

Как пишет сайт Arab News, Египет также намерен вынести вопрос на рассмотрение Совета безопасности ООН. Предполагается, что формальная просьба будет подана Францией или Германией – членами Совбеза.

15 июля были опубликованы кадры космической съемки, свидетельствующие, что Эфиопия начала заполнение резервуара. Они вызвали возмущение египетских властей. Официальная Аддис-Абеба сначала заявляла, что подъем воды вызван дождями, а затем сообщила, что это – часть строительных работ, и вода подается целенаправленно.

Многие эксперты отмечают, что Эфиопия активизировала действия, когда египетская армия готовится к вмешательству в ливийский конфликт на стороне маршала Халифы Хафтара, которого теснят войска поддерживаемого Турцией правительства. Это может свидетельствовать о координации действий противников Египта.

Международные соглашения, заключенные в 1929 и 1959 годах, гарантируют Египту 87% вод Нила. Каир также имеет право запретить государствам, расположенным вверх по течению реки, проводить работы, угрожающие стратегическим интересам в области водных ресурсов.

В 2010 году Эфиопия и другие страны бассейна Нила, дезавуировали это соглашение, что вызвало возмущение Каира. Начало работ над Плотиной Возрождения поставило Египет на грань военного столкновения с Эфиопией и Суданом.

Строительство дамбы, сметная стоимость которой составила около пяти миллиардов долларов, началось в 2011 году. Египет утверждает, что без вод Нила не сможет прокормить население, которое к 2050 году достигнет 150 миллионов человек.

Добавим, что Египет и Эфиопия не раз оказывались на пороге войны. Неоднократно сообщалось, что соглашение уже практически достигнуто. В конце февраля министерство иностранных дел Египта сообщило, что Каир будет готов задействовать все имеющиеся в его распоряжении средства, чтобы защитить свои интересы.