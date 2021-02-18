Египет объявил о борьбе с перенаселенностью

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Население Египта превысило показатель в 100 миллионов человек, в связи с чем президент страны Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что одной семье достаточно иметь не больше двух детей. Об этом сообщила местная газета Al-Ahram.

Отмечается, что в ходе выступления на открытии медицинского комплекса в Исмаилии глава государства предупредил сограждан, что быстрый рост населения опасен, поскольку негативно сказывается на экономике Египта.