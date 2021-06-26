Египет разрешил вакцинированным туристам въезд без тестов

ТАСС сообщает, что власти Египта разрешили полностью вакцинированным иностранцам въезжать в страну без ПЦР-тестов. Речь идёт о гражданах стран, «не затронутых мутировавшими штаммами коронавируса».
Туристы при въезде должны предъявить сертификат о вакцинации одним из препаратов, одобренных ВОЗ или Управлением по лекарственным средствам Египта — «Спутник V», Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Sinopharm, Sinovac, Johnson & Johnson. Въезд возможен через две недели после вакцинации.
В список «затронутых мутировавшими штаммами коронавируса» стран входят Индия, Бангладеш, Пакистан, Бутан, Мьянма, Непал, Вьетнам, Шри-Ланка, Бразилия и некоторые другие страны Латинской Америки. Граждане этих государств по прибытии должны сделать молекулярный экспресс-тест на коронавирус в аэропорту.
Издание отмечает, что эпидобстановка в Египте стабилизировалась, в сутки фиксируется в среднем около 500 случаев инфицирования.