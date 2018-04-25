Египет ужесточил правила въезда в страну

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Как сообщает издание Al Balad, власти Египта ужесточили правила въезда и размещения для туристов из-за ухудшения эпидситуации в стране.

Теперь все иностранцы по прибытии должны предоставить отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, сделанного максимум за 72 часа до поездки.

При этом для тех, кто прилетает именно на курорты — в Шарм-эль-Шейх, Хургаду, Табу, Марса-Алам и Мерса-Матрух, тесты не требуются. Однако гостям запрещается покидать курорты для экскурсий за пределами провинций, в которые они прилетели. Перемещаться по стране можно только при наличии справки об отсутствии коронавируса.

В связи с этим Egypt Air приостановила продажу билетов иностранцам, отдыхающим на курортах, на рейсы в Каир и в другие регионы страны.