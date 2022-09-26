Египет заинтересован в создании на своей территории международного центра торговли зерном

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Создание такого рода объекта позволит более эффективно решать проблемы продовольственной безопасности в мире. Такую информацию сообщает ТАСС со ссылкой на министра иностранных дел Египта Самеха Шукри.По словам представителя Египта, уникальное географическое положение дает возможность решать продовольственную проблему. Каир «предлагает создать на своей территории международный центр торговли и поставок зерновых».

Самех Шукри выступил за «комплексную стратегию преодоления кризисов» и призвал других участников «провести совместные экономические и инвестиционные проекты в развивающихся странах для стабильного развития в них сельскохозяйственного производства».