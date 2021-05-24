ЕГУ требует незамедлительного освобождения студентки Софии Сапега

23 мая во время вынужденной посадки в Минске рейса FR 4978 (Афины-Вильнюс) была задержана студентка Европейского гуманитарного университета София Сапега.
София Сапега является гражданкой Российской Федерации и учится в ЕГУ на программе «Международное право и право Европейского союза». Возвращаясь с молодым человеком из отпуска, Софию в Вильнюсе ожидала предстоящая защита магистерской работы. В результате проведения властями Беларуси спецоперации по посадке самолёта студентка была задержана сотрудниками Управления Следственного комитета по г. Минску по надуманным и необоснованным обстоятельствам. Преподаватели и одногруппники подтверждают, что София отличается высокой успеваемостью и безупречной репутацией в сообществе ЕГУ.
Университет настаивает на необходимости предоставления безотлагательной консульской помощи Софии. Помимо этого ЕГУ обращается к международным партнёрам, донорам и правозащитному сообществу для того, чтобы способствовать незамедлительному освобождению студентки. Университет поддерживает связь с семьёй Софии.
Сообщество ЕГУ категорически осуждает безнаказанность властей Беларуси и требует соблюдения международных обязательств Беларуси, а также соблюдения прав и свобод граждан, зафиксированных в Конституции Беларуси. Мы солидарны со всеми незаконно задержанными и подвергающимися беспрецедентному политическому преследованию жителями Беларуси. Мы протестуем против несправедливого задержания члена сообщества ЕГУ Софии Сапега.
В настоящее время политическими заключёнными в Беларуси признаны студенты ЕГУ Мария (Марфа) Рабкова, Акихиро Гаевский-Ханада, а также выпускники Николай Дедок и Владимир Малаховский.Информация Европейского гуманитарного университета