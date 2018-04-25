ЕИБ и Афрэксимбанк выделят 300 миллионов евро на борьбу с коронавирусом в Африке

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) и Африканский экспортно-импортный банк (Афрэксимбанк) объявили сегодня, что выделят 300 млн евро на финансирование борьбы с коронавирусом в Африке.

Выделенные средства будут направлены на смягчение последствий пандемии, борьбу с изменением климата и сокращение энергопотребления и выбросов.

Пакет поддержки является первым из ускоренных мер реагирования на COVID-19 для региона Африки к югу от Сахары в рамках инициативы ЕИБ «Европейская команда».

Инициатива, включающая в себя общий пакет в 6,7 млрд евро, направлена на поддержку наиболее уязвимых стран и тех, кто подвержен пандемии, способствуя немедленному реагированию на кризис в области здравоохранения и смягчению социальных и экономических последствий.

Согласно последним статистическим данным о пандемии COVID-19 на континенте, в 55 странах Африки зарегистрировано 976 000 инфицированных и 21 050 смертельных случаев.