ЕК начала расследование в отношении Кипра и Мальты за продажу гражданства

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Европейская комиссия начала расследование в отношении Кипра и Мальты за программы предоставления гражданства в обмен на инвестиции в национальную экономику, сообщает Euronews.

Согласно заявлению еврокомиссара по вопросам юстиции Дидье Рейндерса, программы предоставления гражданства противоречат принципу лояльного сотрудничества, одному из базовых в европейском праве, упоминаемому, в частности, в Договоре о Европейском союзе. Именно он лежал в основе построения единого рынка. Сегодня его нередко именуют «принципом верности европейскому единству».

В Брюсселе считают продажу «золотых паспортов» ударом по взаимному доверию государств-членов к решениям друг друга о предоставлении гражданства, а также заявляют о заложенных в таких схемах рисках отмывания денег и коррупции.