ЕК обещает внимательно следить за проектом БелАЭС

«Подчеркну следующее: этот предварительный отчет будет очень важен, но ни в коем случае не будет означать прекращения нашего участия и готовности обеспечить безопасность электростанции. ENSREG и Еврокомиссия будут внимательно наблюдать за реализацией остальных рекомендаций и как только позволят условия пандемии, вся команда по проверке посетит Беларусь для оценки выполнения остальных рекомендаций и составления окончательного отчета», — отметила К. Симсон на заседания ЕП.

«Позиция Комиссии совершено однозначна: Беларусь должна незамедлительно претворить в жизнь все рекомендации ENSREG», — заявила член ЕК.