ЕК обещает внимательно следить за проектом БелАЭС

В связи с голосованием в Европарламенте (ЕП) по резолюции, призывающей временно остановить работу Белорусской АЭС (БелАЭС), Еврокомиссия обещает внимательно наблюдать за реализацией проекта.
Отвечающая за энергетику еврокомиссар Кадри Симсон сообщила, что во вторник и в среду эксперты Еврокомиссии и Европейской группы регулирующих органов в области ядерной безопасности (ENSREG) провели миссию первого этапа процесса проверки. Предварительный отчет будет готов и представлен на пленарном заседании ENSREG в начале марта.
«Подчеркну следующее: этот предварительный отчет будет очень важен, но ни в коем случае не будет означать прекращения нашего участия и готовности обеспечить безопасность электростанции. ENSREG и Еврокомиссия будут внимательно наблюдать за реализацией остальных рекомендаций и как только позволят условия пандемии, вся команда по проверке посетит Беларусь для оценки выполнения остальных рекомендаций и составления окончательного отчета», — отметила К. Симсон на заседания ЕП.
«Позиция Комиссии совершено однозначна: Беларусь должна незамедлительно претворить в жизнь все рекомендации ENSREG», — заявила член ЕК.
Представляющий вопрос европарламентарий из Румынии Кристиан-Сильвиу Бушой утверждает, что поспешная подготовка Минска к коммерческому использованию электростанции является неприемлемой.
«Белорусская АЭС не должна начинать свою работу, пока не доказано, что она полностью отвечает международным стандартам и стандартам ядерной безопасности», — сказал он перед голосованием.
В резолюции звучат призывы о прекращении коммерческой деятельности БелАЭС, пока не будут выполнены все рекомендации, касающиеся безопасности. В конце января документ был одобрен Комитетом ЕП по промышленности, исследованиям и энергетике (ITRE).